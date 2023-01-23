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Кулеба о решении Германии по танкам для ВСУ: Осталось полшага, мы на финальной стадии

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 19:28
Кулеба о решении Германии по танкам для ВСУ: Осталось полшага, мы на финальной стадии - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

В вопросе одобрения Германией передачи танков Leopard Украине "осталось полшага". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"В вопросе танков нам осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получили французские танки – пока еще легкие. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. У меня нет сомнения, что и Leopard к нам доедут. Мы находимся в финальной стадии", – сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил историю военной помощи от Германии – предоставление каждого типа оружия для Берлина было "проблемным".

"Сначала они вообще категорически отказывались предоставлять оружие, потом мы выгрызали из них гаубицы, затем выгрызали системы ПВО, Marder. Ну, такая страна. Есть специфика, нужно ее учитывать", – сказал Кулеба.

Однако в конечном счете, как подчеркнул министр, Украина всегда получала необходимый результат, и, как он уверен, в этот раз это тоже произойдет.

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант того, что Германия одобрит передачу "Леопардов" союзниками, но сама не будет поставлять Украине танки, Кулеба сказал, что такой сценарий для Берлина сейчас был бы "идеальным".

"Мы будем работать со всеми, кто готов дать хотя бы один танк, чтобы это стало как можно быстрее реальностью", – сказал Кулеба.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
  • Сегодня министр обороны Германии заявил, что в ближайшее время власти примут быстрое решение по поставкам танков. 

Читайте также: Моравецкий: Польша обратится к Германии насчет Leopard 2, но отправит танки в любом случае

Оксана Житнюк
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