Leopard. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки

Украине надо немедленно дать танки Leopard немецкого производства, чтобы ускорить конец войны с Россией. Такое заявление глав МИД стран Балтии опубликовал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", – написал он.

По словам Рейнсалу, это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе.

"Германия как ведущая европейская держава несет особую ответственность в этом отношении", – подытожил глава МИД Эстонии.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

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Марко Сировой

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