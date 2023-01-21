Leopard. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки
21.01.2023, 12:15
Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)
Украине надо немедленно дать танки Leopard немецкого производства, чтобы ускорить конец войны с Россией. Такое заявление глав МИД стран Балтии опубликовал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
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"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", – написал он.
По словам Рейнсалу, это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе.
"Германия как ведущая европейская держава несет особую ответственность в этом отношении", – подытожил глава МИД Эстонии.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
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