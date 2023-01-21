Украинские экипажи вот-вот начнут учиться на британских танках Challenger – Пристайко
21.01.2023, 07:41
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (фото - Embassy of Ukraine to the UK, Facebook)
В Великобритании в ближайшее время начнут обучение на британских танках Challenger. Об этом заявил в эфире Радио Свобода посол в Британии Вадим Пристайко.
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"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании", – сказал он.
По его словам, сложно сказать, сколько точно времени займет обучение. Он не исключает, что оно может длиться месяц-полтора, но в случае необходимости их продлят.
"Танки будут отправляться параллельно. Часть танков ждут на полигонах наших танкистов. Те танки, которые выделены для нас, уже планируются к отправке в Украину", – добавил Пристайко.
- Британия дает Украине 14 танков Challenger 2, 30 САУ AS90, около 100 000 артиллерийских снарядов, сотню единиц бронетехники (в том числе, FV430 Mk3 Bulldog), 600 ракет Brimstone.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
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