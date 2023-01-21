Украинские экипажи вот-вот начнут учиться на британских танках Challenger – Пристайко

В Великобритании в ближайшее время начнут обучение на британских танках Challenger. Об этом заявил в эфире Радио Свобода посол в Британии Вадим Пристайко.

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"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании", – сказал он.

По его словам, сложно сказать, сколько точно времени займет обучение. Он не исключает, что оно может длиться месяц-полтора, но в случае необходимости их продлят.

"Танки будут отправляться параллельно. Часть танков ждут на полигонах наших танкистов. Те танки, которые выделены для нас, уже планируются к отправке в Украину", – добавил Пристайко.

Британия дает Украине 14 танков Challenger 2, 30 САУ AS90, около 100 000 артиллерийских снарядов, сотню единиц бронетехники (в том числе, FV430 Mk3 Bulldog), 600 ракет Brimstone.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

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Марко Сировой

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