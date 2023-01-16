Танки, гаубицы, БТР. Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи

Министр Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 16 января, объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи. Выступая в британском парламенте, министр сообщил, что в состав этого пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подтвердил, что Украина получит танковую роту Challenger 2, три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотни единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Также в пакет войдут 100 000 артиллерийских снарядов, сотня улучшенных ракет, запчасти и другое оборудование.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 16, 2023

Уоллес предупредил, что партнеры Украины должны немедленно усилить коллективные усилия, чтобы увеличить экономическое и военное давление на российский режим.

Он сказал, что Россия планирует наступление и не собирается считаться с человеческими жертвами.

"С самого начала президент Путин полагал, что его войска будут встречать с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и поддержка Запада упадет. Он ошибся по всем статьям. Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации со всей ее жестокостью и позволит Украине сохранить в 2023 году и в дальнейшем, если потребуется, динамику при поддержке международного сообщества, которая, как никогда, решительно настроена на то, чтобы путинское незаконное и неспровоцированное вторжение провалилось", – сказал британский министр.

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.