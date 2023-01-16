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Танки, гаубицы, БТР. Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 18:47
Танки, гаубицы, БТР. Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи - Фото
Фото: EPA

Министр Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 16 января, объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи. Выступая в британском парламенте, министр сообщил, что в состав этого пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

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Он подтвердил, что Украина получит танковую роту Challenger 2, три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотни единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Также в пакет войдут 100 000 артиллерийских снарядов, сотня улучшенных ракет, запчасти и другое оборудование.

Уоллес предупредил, что партнеры Украины должны немедленно усилить коллективные усилия, чтобы увеличить экономическое и военное давление на российский режим.

Он сказал, что Россия планирует наступление и не собирается считаться с человеческими жертвами.

"С самого начала президент Путин полагал, что его войска будут встречать с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и поддержка Запада упадет. Он ошибся по всем статьям. Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации со всей ее жестокостью и позволит Украине сохранить в 2023 году и в дальнейшем, если потребуется, динамику при поддержке международного сообщества, которая, как никогда, решительно настроена на то, чтобы путинское незаконное и неспровоцированное вторжение провалилось", – сказал британский министр.

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Андрій Водяний
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Великобритания оружие танки военная помощь бтр сау Бен Уоллес
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