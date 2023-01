Танки, гаубицы, БТР. Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи

Министр Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 16 января, объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи. Выступая в британском парламенте, министр сообщил, что в состав этого пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

Он подтвердил, что Украина получит танковую роту Challenger 2, три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотни единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Также в пакет войдут 100 000 артиллерийских снарядов, сотня улучшенных ракет, запчасти и другое оборудование.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf