UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда обещает — Украина получит от Польши роту танков Leopard в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 16:13
Дуда обещает — Украина получит от Польши роту танков Leopard в ближайшее время - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: KPRP)

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове, передает корреспондент LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, танки Leopard будут переданы Украине в рамках международной коалиции.

Он отметил, что соответствующее решение уже принято. 

Дуда сказал, что Украина получит роту Leopard, а также другие танки от союзников очень скоро разными способами. 

Зеленский же подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве танков от союзников, так как сражается с тысячами танков РФ. 

Танковая рота — это 10 танков, три взвода по три машины плюс один танк командира роты.

СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Срок возможного предоставления этих танков Украине, скорее всего, будет зависеть от того, как быстро Варшава получит танки Abrams и K2 из США и Южной Кореи. Также для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Германии Олафа Шольца, так как ФРГ является страной-производителем.

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша военная помощь анджей дуда Владимир Зеленский Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 