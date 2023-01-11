Дуда обещает — Украина получит от Польши роту танков Leopard в ближайшее время

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, танки Leopard будут переданы Украине в рамках международной коалиции. Он отметил, что соответствующее решение уже принято. Дуда сказал, что Украина получит роту Leopard, а также другие танки от союзников очень скоро разными способами. Зеленский же подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве танков от союзников, так как сражается с тысячами танков РФ. Танковая рота — это 10 танков, три взвода по три машины плюс один танк командира роты. СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Срок возможного предоставления этих танков Украине, скорее всего, будет зависеть от того, как быстро Варшава получит танки Abrams и K2 из США и Южной Кореи. Также для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Германии . Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Срок возможного предоставления этих танков Украине, скорее всего, будет зависеть от того, как быстро Варшава получит танки Abrams и K2 из США и Южной Кореи. Также для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Германии Олафа Шольца , так как ФРГ является страной-производителем. В первые дни 2023 года партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных "танков" AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.

Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию танков советского образца Т-72.

10 января Канада объявила, что приобретет для Украины комплекс ПВО NASAMS, Швеция пообещала САУ Archer, а The Economic Times написала, что Пакистан якобы собирается отправить Украине полторы сотни контейнеров с боеприпасами.

Дмитро Гриниченко

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