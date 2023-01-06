UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это убийца танков". Пентагон подтвердил, что США поставят Украине БМП Bradley

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 07:42
БМП Bradley (фото - Army Spc. Randis Monroe, DoD)

США поставят Украине американские БМП Bradley – истребители танков. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подтвердил, что США объявят о новом пакете военной помощи – и Bradley поставят Украине в ближайшее время. Сроков поставок и обучения Райдер не уточнил.

Генерал отметил, что Bradley можно использовать как для оборонительных, так и для наступательных действий. По его словам, эти машины обеспечат преимущество на поле боя для украинских военных.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley – это бронированная машина, обладающая огневой мощью, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", – добавил он.

Читайте также: "Ночной кошмар для врага". Как Украина может воевать легкими танками от Франции

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война танки бмп Bradley Пэт Райдер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 