"Это убийца танков". Пентагон подтвердил, что США поставят Украине БМП Bradley

США поставят Украине американские БМП Bradley – истребители танков. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

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Он подтвердил, что США объявят о новом пакете военной помощи – и Bradley поставят Украине в ближайшее время. Сроков поставок и обучения Райдер не уточнил.

Генерал отметил, что Bradley можно использовать как для оборонительных, так и для наступательных действий. По его словам, эти машины обеспечат преимущество на поле боя для украинских военных.

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley – это бронированная машина, обладающая огневой мощью, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", – добавил он.

По данным WP, 6 января США объявят о крупнейшей помощи Украине почти на $3 млрд с десятками Bradley.

Это произошло на фоне решения Франции поставить Украине легкие танки и Германии – БМП Marder и батарею ЗРК Patriot, которые Киев просит долгие месяцы.

Британия заявила, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

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Марко Сировой

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