Франция передаст Украине легкие танки и бронированные машины Bastion
Франция решила передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Зеленского, он провел с Макроном "длительный и детальный разговор... по поводу текущей ситуации".
"Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении", – написал президент.
Также стороны согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению украинской ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине удалось быстро создать военную сеть, над которой Пентагон работал десятилетиями – WSJ
Комментарии