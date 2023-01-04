Франция передаст Украине легкие танки и бронированные машины Bastion

Франция решила передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, он провел с Макроном "длительный и детальный разговор... по поводу текущей ситуации".

"Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении", – написал президент.

Также стороны согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению украинской ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира.

СПРАВКА. Bastion – 12,5-тонная машина, способная перевозить до 10 солдат. Автомобиль, разработанный во Франции на экспорт, много лет поставляется в страны Африки. В октябре французское издание La Tribune со ссылкой на собственные источники . Bastion – 12,5-тонная машина, способная перевозить до 10 солдат. Автомобиль, разработанный во Франции на экспорт, много лет поставляется в страны Африки. В октябре французское издание La Tribune со ссылкой на собственные источники сообщало , что для Украины готовят модель, оснащенную башней с возможностью установки пулемета калибра 12,7 мм.

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Вадим Ребрина

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