Франция собирается передать Украине 20 бронированных машин Bastion
Франция собирается передать Украине два десятка бронированных машин Bastion, сообщило в понедельник издание La Tribune со ссылкой на собственные источники.
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Контракт между компанией Arquus, входящей в группу Volvo, и Министерством обороны Франции находится на стадии финализации. Поставка может быть осуществлена в кратчайшие сроки, потому что у Arquus достаточно запасов для удовлетворения срочных потребностей, утверждает телеканал BFM TV.
Bastion – 12,5-тонная машина, которая способна перевозить до десяти солдат. Автомобиль, разработанный во Франции на экспорт, много лет поставляется в страны Африки.
Для Украины готовят модель, оснащенную башней с возможностью установки пулемета калибра 12,7 мм.
- 1 октября стало известно, что Франция может передать Украине от шести до 12 новых гаубиц Caesar, первоначально предназначенных для Дании. До этого Франция отдала Украине 18 "цезарей" из резервов собственной армии.
- После этого появилась информация, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины. Ожидается, что Украина станет их получать в 2023 году.
- 2 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, осудив попытку России аннексировать четыре украинских области и подтвердив готовность помочь Украине с восстановлением суверенитета.
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