Франция собирается передать Украине 20 бронированных машин Bastion

Франция собирается передать Украине два десятка бронированных машин Bastion, сообщило в понедельник издание La Tribune со ссылкой на собственные источники.

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Контракт между компанией Arquus, входящей в группу Volvo, и Министерством обороны Франции находится на стадии финализации. Поставка может быть осуществлена в кратчайшие сроки, потому что у Arquus достаточно запасов для удовлетворения срочных потребностей, утверждает телеканал BFM TV.

Bastion – 12,5-тонная машина, которая способна перевозить до десяти солдат. Автомобиль, разработанный во Франции на экспорт, много лет поставляется в страны Африки.

Для Украины готовят модель, оснащенную башней с возможностью установки пулемета калибра 12,7 мм.

Летом французское оборонное ведомство подтвердило передачу Украине бронемашин VAB в больших количествах – около 60 единиц.

1 октября стало известно, что Франция может передать Украине от шести до 12 новых гаубиц Caesar, первоначально предназначенных для Дании. До этого Франция отдала Украине 18 "цезарей" из резервов собственной армии.

После этого появилась информация, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины. Ожидается, что Украина станет их получать в 2023 году.

2 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, осудив попытку России аннексировать четыре украинских области и подтвердив готовность помочь Украине с восстановлением суверенитета.

Андрій Водяний

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