Макрон созвонился с Зеленским: говорили о путинской попытке аннексии и ситуации на ЗАЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Французский и украинский лидеры обсудили кремлевские попытки аннексии украинской территории и похищение россиянами гендиректора Запорожской атомной электростанции, передает пресс-служба Елисейского дворца.

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Макрон заявил о "твердом осуждении" незаконной аннексии Россией временно оккупированных территорий четырех областей Украины. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями против РФ.

Также Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Запорожской области, "которая остается очень тревожной", передает пресс-служба французского лидера.

Макрон осудил задержание российскими войсками директора ЗАЭС. Президенты двух стран подчеркнули "крайне неотложную необходимость" разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность ядерных объектов. Макрон также напомнил, что выступает за вывод российских войск с территории ЗАЭС.

30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.

МИД назвал похищение Мурашова очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права.

Россия уведомила МАГАТЭ о "временном задержании" Мурашева. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе посетит Киев и Москву.

Оксана Житнюк

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