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Макрон созвонился с Зеленским: говорили о путинской попытке аннексии и ситуации на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 18:10
Макрон созвонился с Зеленским: говорили о путинской попытке аннексии и ситуации на ЗАЭС - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Французский и украинский лидеры обсудили кремлевские попытки аннексии украинской территории и похищение россиянами гендиректора Запорожской атомной электростанции, передает пресс-служба Елисейского дворца.

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Макрон заявил о "твердом осуждении" незаконной аннексии Россией временно оккупированных территорий четырех областей Украины. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями против РФ.

Также Макрон и Зеленский обсудили ситуацию в Запорожской области, "которая остается очень тревожной", передает пресс-служба французского лидера.

Макрон осудил задержание российскими войсками директора ЗАЭС. Президенты двух стран подчеркнули "крайне неотложную необходимость" разрешить ротацию украинского персонала, который обеспечивает эксплуатацию и безопасность ядерных объектов. Макрон также напомнил, что выступает за вывод российских войск с территории ЗАЭС.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский аннексия эмманюэль макрон заэс Запорожская АЭС
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