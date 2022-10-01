МИД: Похищение гендиректора Запорожской АЭС – проявление государственного терроризма РФ
МИД Украины выпустило заявление о похищении российскими оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
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Министерство заявило, что "решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова" и требует его немедленного освобождения.
Это преступление – очередное проявление государственного терроризма со стороны России и является грубым нарушением международного права, сказано в заявлении.
МИД призывает международное сообщество, в том числе ООН, МАГАТЭ и Большую Семерку, принять решительные меры для освобождения Мурашова.
30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.
В МАГАТЭ уже сообщили, что связались с властями страны-агрессора и потребовали разъяснить задержание Мурашова.
- 26 сентября начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
- 26 сентября Польша предложила выгнать Россию из МАГАТЭ.
- 30 сентября 50 стран потребовали от России покинуть Запорожскую АЭС.
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