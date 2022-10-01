МАГАТЭ требует от России разъяснения в связи с похищением гендиректора Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии сообщило Reuters, что запросило у страны-агрессора информацию о похищенном вчера генеральном директоре временно оккупированной Россией Запорожской АЭС Игоре Мурашове.

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"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", – заявил агентству представитель МАГАТЭ.

30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.

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Сергій Бережний

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