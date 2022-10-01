МАГАТЭ требует от России разъяснения в связи с похищением гендиректора Запорожской АЭС
01.10.2022, 15:20
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)
Международное агентство по атомной энергии сообщило Reuters, что запросило у страны-агрессора информацию о похищенном вчера генеральном директоре временно оккупированной Россией Запорожской АЭС Игоре Мурашове.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения", – заявил агентству представитель МАГАТЭ.
30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.
- 26 сентября начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
- 26 сентября Польша предложила выгнать Россию из МАГАТЭ.
- 30 сентября 50 стран потребовали от России покинуть Запорожскую АЭС.
Читайте также: РФ захватила крупнейшие электростанции Украины. Как пройти самую сложную зиму в истории
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии