Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова – Энергоатом

В пятницу, 30 сентября, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара. Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, оккупанты остановили автомобиль Мурашова, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Информации о местонахождении Мурашова и его судьбе пока нет.

В Энергоатоме подчеркнули, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.

"Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявили в Энергоатоме.

Президент Энергоатома Петр Котин потребовал от российских военных, которые контролируют ЗАЭС, сотрудников Росатома, которые незаконно находятся на этом ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Котин отдельно обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

Читайте также: РФ захватила крупнейшие электростанции Украины. Как пройти самую сложную зиму в истории

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.