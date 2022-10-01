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Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 11:25
Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова – Энергоатом - Фото
Игорь Мурашов (Фото: Энергоатом)

В пятницу, 30 сентября, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара. Об этом сообщает Энергоатом.

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Как отмечается, оккупанты остановили автомобиль Мурашова, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Информации о местонахождении Мурашова и его судьбе пока нет.

В Энергоатоме подчеркнули, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.

"Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявили в Энергоатоме.

Президент Энергоатома Петр Котин потребовал от российских военных, которые контролируют ЗАЭС, сотрудников Росатома, которые незаконно находятся на этом ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Котин отдельно обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей. 

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Наталія Медведєва
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Запорожская АЭС заэс энергоатом Игорь Мурашов
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