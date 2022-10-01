Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова – Энергоатом
В пятницу, 30 сентября, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара. Об этом сообщает Энергоатом.
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Как отмечается, оккупанты остановили автомобиль Мурашова, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Информации о местонахождении Мурашова и его судьбе пока нет.
В Энергоатоме подчеркнули, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом – он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.
"Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", – заявили в Энергоатоме.
Президент Энергоатома Петр Котин потребовал от российских военных, которые контролируют ЗАЭС, сотрудников Росатома, которые незаконно находятся на этом ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма по отношению к руководству и персоналу ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению служебных обязанностей по поддержанию безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.
Котин отдельно обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.
- 26 сентября начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
- 26 сентября Польша предложила выгнать Россию из МАГАТЭ.
- 30 сентября 50 стран потребовали от России покинуть Запорожскую АЭС.
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