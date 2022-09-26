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"Требуем дерусификации". Польша предлагает выгнать Россию из МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 18:12
Анна Москва (Фото: Twitter / moskwa_anna)

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает выгнать Россию из МАГАТЭ в ответ на оккупацию украинских территорий. Об этом она сказала во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник.

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"В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До этого времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации", – заявила министр.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил  Анну Москву за "мощную поддержку" и призвал Россию уйти с Запорожской АЭС.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.
  • 6 сентября МАГАТЭ предложило создать зону безопасности вокруг АЭС, переговоры по этому поводу начались 26 сентября в рамках 66-й сессии МАГАТЭ.
  • 15 сентября правление МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС.

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Андрій Водяний
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Россия польша МАГАТЭ заэс анна москва
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