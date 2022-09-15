Правление МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС
15.09.2022, 18:58
МАГАТЭ Фото: iStock/Global Images Ukraine
Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран ООН, в четверг принял резолюцию с требованием, чтобы Россия прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине, заявили дипломаты на закрытом заседании. Об этом сообщает Independent
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Текст, в котором говорится, что правление призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любого другого ядерного объекта в Украине", был принят 26 голосами "за", двумя против и семью воздержавшимися, заявили дипломаты.
Россия и Китай проголосовали против.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.
- 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию. В ней организация предлагает создать зону безопасности вокруг АЭС.
- 13 сентября МАГАТЭ заявило, что восстановлены все три резервные линии электропередачи, питающие Запорожскую АЭС.
- 14 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменил — российские террористы по-прежнему контролируют станцию.
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