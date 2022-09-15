Правление МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран ООН, в четверг принял резолюцию с требованием, чтобы Россия прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции в Украине, заявили дипломаты на закрытом заседании. Об этом сообщает Independent

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Текст, в котором говорится, что правление призывает Россию "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любого другого ядерного объекта в Украине", был принят 26 голосами "за", двумя против и семью воздержавшимися, заявили дипломаты.

Россия и Китай проголосовали против.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины, но россияне хотят переподключить ее к оккупированному Крыму.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную электростанцию. В ней организация предлагает создать зону безопасности вокруг АЭС.

13 сентября МАГАТЭ заявило, что восстановлены все три резервные линии электропередачи, питающие Запорожскую АЭС.

14 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не изменил — российские террористы по-прежнему контролируют станцию.







Вадим Ребрина

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