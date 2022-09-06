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МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС: отчет миссии

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 18:08
МАГАТЭ призвало создать защитную зону вокруг Запорожской АЭС: отчет миссии - Фото
Фото: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую атомную энергостанцию. В нем организация предлагает создать охранную зону вокруг АЭС.

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"До завершения конфликта и восстановления стабильных условий существует неотложная потребность во временных мерах по предотвращению ядерной аварии в результате физического ущерба, причиненного военными действиями. Этого можно достичь путем немедленного создания защитной зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны", – говорится в отчете.

Установление постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской станции, по мнению организации, должно стать первым шагом к стабилизации ситуации.

В отчете отмечается, что ситуация в Украине беспрецедентна, потому что это первый военный конфликт в мировой истории на территории страны, которая имеет развитую атомную энергетику, и очень опасна: обстрелы могут повредить важное оборудование и привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов.

МАГАТЭ в своем отчете обратило внимание на присутствие оккупантов на станции, а также военной техники и оборудования в машинном зале энергоблоков №1 и №2.

"Украинский персонал и руководители станции проинформировали миссию, что после оккупации ЗАЭС военными некоторые важные функции физической защиты, такие как охрана и контроль доступа на площадку (охранную зону), взяли на себя российские военные, хотя ответственность за физическую защиту по действующему законодательству все еще возлагается на руководство ЗАЭС", – говорится в отчете.

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Андрій Водяний
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МАГАТЭ заэс
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