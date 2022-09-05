МАГАТЭ оставило на Запорожской АЭС двоих инспекторов

На Запорожской атомной электростанции после завершения работы технической миссии Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) осталось два инспектора, сообщил Энергоатом.

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"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", — заявила компания.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обещал, что на Запорожской АЭС останутся представители агентства, которые будут вести постоянное наблюдение.

2 сентября Гросси на брифинге для медиа дал предварительную оценку ситуации безопасности на Запорожской АЭС. Он заявил, что самое большое беспокойство вызывает физическая целостность объектов АЭС, поскольку инспекторы миссии МАГАТЭ своими глазами видели на станции следы от обстрелов.

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он был на станции несколько часов, после чего уехал.

Техническая миссия должна была оценить убытки и проверить, продолжают ли функционировать на станции системы безопасности и защиты.

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Андрій Водяний

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