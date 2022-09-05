Зеленский против отключения ЗАЭС, чтобы избежать утечки радиации. Аргументирует зимой
Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант отключения захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, так как она питает два региона Украины. Об этом он сообщил в интервью ABC News.
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По его словам, он не рассматривает контролируемое закрытие станции для избежания любой утечки радиации, учитывая, что с приближением зимы АЭС питает энергией два региона Украины.
"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской", — сказал Зеленский.
Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как оружие в полномасштабной войне против Украины.
"Они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это означает самую большую опасность в Европе. Они ее оккупировали. Это означает, что они используют ядерное оружие. Военных не должно быть. На территории не должно быть никакой военной техники. И не должно быть работников АЭС, окруженных людьми с огнестрельным оружием", — заявил президент.
- 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.
- Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии.
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