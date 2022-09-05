Зеленский против отключения ЗАЭС, чтобы избежать утечки радиации. Аргументирует зимой

Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант отключения захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, так как она питает два региона Украины. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

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По его словам, он не рассматривает контролируемое закрытие станции для избежания любой утечки радиации, учитывая, что с приближением зимы АЭС питает энергией два региона Украины.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской", — сказал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как оружие в полномасштабной войне против Украины.

"Они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это означает самую большую опасность в Европе. Они ее оккупировали. Это означает, что они используют ядерное оружие. Военных не должно быть. На территории не должно быть никакой военной техники. И не должно быть работников АЭС, окруженных людьми с огнестрельным оружием", — заявил президент.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Дмитро Гриниченко

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