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Зеленский против отключения ЗАЭС, чтобы избежать утечки радиации. Аргументирует зимой

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 10:22
Зеленский против отключения ЗАЭС, чтобы избежать утечки радиации. Аргументирует зимой - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант отключения захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, так как она питает два региона Украины. Об этом он сообщил в интервью ABC News

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По его словам, он не рассматривает контролируемое закрытие станции для избежания любой утечки радиации, учитывая, что с приближением зимы АЭС питает энергией два региона Украины. 

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской", — сказал Зеленский. 

Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как оружие в полномасштабной войне против Украины. 

"Они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Самую большую в Европе. Это означает шесть Чернобылей, это означает самую большую опасность в Европе. Они ее оккупировали. Это означает, что они используют ядерное оружие. Военных не должно быть. На территории не должно быть никакой военной техники. И не должно быть работников АЭС, окруженных людьми с огнестрельным оружием", — заявил президент. 

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

Читайте также: Запорожская АЭС. Сотрудница станции анонимно рассказала CNN об условиях работы в оккупации

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война временно оккупированные территории Запорожская АЭС
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