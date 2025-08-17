Зеленский поговорил с партнерами перед встречей с Трампом

Руководитель Украины отправляется в Вашингтон после около 2,5 часов общения с Европой

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский и партнеры провели онлайн-разговор накануне визита к главе США Дональду Трампу в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Еврокомиссии сообщает Радио Свобода.

Общение главы Украины с партнерами по "коалиции желающих" продолжалось около 2,5 часов.

Читайте также Унижение Трампа унижение Трампа. Как переговоры с Путиным на Аляске повлияют на Украину

"Обсуждения сосредоточились на ключевых вопросах, таких как необходимость остановить убийства в Украине, обязательство сохранять полное давление на Россию из-за санкций, принцип, что именно Украина принимает решение относительно своей территории, и чрезвычайно важная тема – надежные и гарантии безопасности, которые защищают жизненно важные интересы Украины и Европы", – рассказали в Еврокомиссии.

По данным медиа, Зеленский уже покинул здание ЕК и направился в аэропорт, откуда он вылетит в Вашингтон. На переговоры с Трампом также должен отправиться ряд европейских лидеров.

Немецкий таблоид BILD, цитируя свои источники, пишет, что Трамп отказался от совместной встречи с европейцами и решил провести встречу тет-а-тет с Зеленским, а уже после этого к ним присоединятся партнеры из Евросоюза и НАТО на рабочем ужине. Официально об этом не сообщалось.