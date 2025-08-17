Фон дер Ляйен о вопросе территорий: Решение должно быть принято Украиной и только

Президент Еврокомиссии заявила, что международные границы не могут быть изменены силой

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, заявила, что решение по территориям должна принимать только Украина. Она также анонсировала принятие 19-го пакета санкций против России.

Фон дер Ляйен подтвердила: международные границы не могут быть изменены силой. Это решение, "которое должно быть принято Украиной, и только Украиной".

"Пока это происходит в Украине, Европа будет оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов, и продвигаем подготовку 19-го", – сказала она.

По словам президента Еврокомиссии, 19-й пакет санкций против страны-агрессора будет принят в начале сентября.

Брюссель понимает, что санкции против РФ являются эффективными, заявила фон дер Ляйен: "Мы продолжаем давить на военную экономику России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".