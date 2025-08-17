Фон дер Ляєн про питання територій: Рішення має бути ухвалене Україною і тільки
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, заявила, що рішення щодо територій має ухвалювати тільки Україна. Вона також анонсувала ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
Фон дер Ляєн підтвердила: міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, "яке має бути ухвалене Україною, і лише Україною".
"Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми ухвалили вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го", – сказала вона.
За словами президентки Єврокомісії, 19-й пакет санкцій проти країни-агресора буде ухвалено на початку вересня.
Брюссель розуміє, що санкції проти РФ є ефективними, зазначила фон дер Ляєн: "Ми продовжуємо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доєднається до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня.
