Фон дер Ляєн про питання територій: Рішення має бути ухвалене Україною і тільки

Президентка Єврокомісії заявила, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, заявила, що рішення щодо територій має ухвалювати тільки Україна. Вона також анонсувала ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Фон дер Ляєн підтвердила: міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, "яке має бути ухвалене Україною, і лише Україною".

"Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми ухвалили вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го", – сказала вона.

За словами президентки Єврокомісії, 19-й пакет санкцій проти країни-агресора буде ухвалено на початку вересня.

Брюссель розуміє, що санкції проти РФ є ефективними, зазначила фон дер Ляєн: "Ми продовжуємо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів".