"Зробити Україну сталевим дикобразом". Глава Єврокомісії з Зеленським назвала пункти для миру

Не може бути жодних обмежень на ЗСУ або військову допомогу і співпрацю Києва з іншими країнами, зауважила фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила основні пункти щодо безпеки України для досягнення миру. Таку заяву посадовця зробила на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським після їхніх переговорів.

"Від початку жорстокого російського вторгнення об'єднана Європа була на стороні України, і ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру, і цей мир повинен бути досягнений з силою", – заявила європосадовиця.

По-перше, наголосила фон дер Ляєн, необхідні сильні гарантії безпеки, аби захистити життєво важливі інтереси Києва та Європи: "Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх".

Чиновниця зауважила, що не може бути жодних обмежень на ЗСУ або військову допомогу і співпрацю Києва з іншими країнами.

"І Україна також повинна стати сталевим дикобразом, якого не зможе перетравити жоден потенційний нападник", – сказала глава Єврокомісії.

Вона розповіла, що партнери вітають готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які "будуть схожими на 5 статтю НАТО (напад на одну країну означає напад на всіх), і "коаліція охочих" та Європа готові зробити свій внесок у це.

"Ми знаємо, що робота захищати Європу – це насамперед наша відповідальність, і ми важко працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Завдяки механізму SAFE ми переконуємось, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволені, і що оборонка України посилена", – додала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що також ідеться про сферу безпілотників, та анонсувала поїздку до країн-членів ЄС, що "перебувають на передовій", у найближчі тижні.

Також вона повідомила, що рішення щодо територій має ухвалювати тільки Україна й анонсувала ухвалення 19-го пакету санкцій проти Москви на початку вересня.