CNN: Трамп обговорив з європейськими союзниками гарантії безпеки для України за принципами НАТО

За словами європейського чиновника, йдеться про гарантії за типом статті 5 НАТО за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп та європейські союзники обговорили можливі гарантії безпеки для України за принципами статті 5 НАТО. Про це CNN повідомив європейський чиновник.

За словами чиновника, йдеться про гарантії за типом статті 5 Альянсу за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди.

При цьому НАТО не буде залучене до цих гарантій, сказав європейський чиновник.

Довідка Стаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону. Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів. Стаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону. Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів.

15 серпня Трамп напередодні зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО.

"Можливо. Разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО... Є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом із Європою це можливо", – сказав президент США.