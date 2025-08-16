CNN: Трамп обговорив з європейськими союзниками гарантії безпеки для України за принципами НАТО
Президент США Дональд Трамп та європейські союзники обговорили можливі гарантії безпеки для України за принципами статті 5 НАТО. Про це CNN повідомив європейський чиновник.
За словами чиновника, йдеться про гарантії за типом статті 5 Альянсу за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди.
При цьому НАТО не буде залучене до цих гарантій, сказав європейський чиновник.
ДовідкаСтаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону. Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів.
15 серпня Трамп напередодні зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО.
"Можливо. Разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО... Є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом із Європою це можливо", – сказав президент США.
- 11 серпня сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.
- Politico писало, що Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки – за певних умов.
- 14 серпня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" мають стати частиною мирних переговорів.
