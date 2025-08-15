Трамп припустив, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, але без вступу у НАТО
Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Аляски.
"Можливо. Разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО... Є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом із Європою це можливо", – сказав президент США.
Під час цієї розмови з журналістами Трамп також заявив, що планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і Росією. Однак він зауважив, що ухвалення рішення буде за Україною.
- 11 серпня сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.
- Politico писало, що Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки – за певних умов.
- 14 серпня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" мають стати частиною мирних переговорів.
