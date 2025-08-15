Трамп припустив, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, але без вступу у НАТО

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни в НАТО. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Аляски.

"Можливо. Разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО... Є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом із Європою це можливо", – сказав президент США.

Під час цієї розмови з журналістами Трамп також заявив, що планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і Росією. Однак він зауважив, що ухвалення рішення буде за Україною.