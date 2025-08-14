Трамп готовий до надання гарантій безпеки Україні, але лише поза НАТО – Politico

Президент США візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не стосуватимуться НАТО, каже співрозмовник Politico

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив європейським та українським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки – за певних умов. Про це пише Politico, посилаючись на неназваних європейського дипломата і британського чиновника й на ще одну особу, обізнану з питанням.

Дискусія відбулася в рамках віртуальної зустрічі, організованої Німеччиною 13 серпня, спрямованої на узгодження позицій Америки та Європи перед зустріччю Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Співрозмовники журналістів заявили, що США готові відіграти певну роль у наданні Києву засобів для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Особа, поінформована про розмову, повідомила, що Трамп сказав, що візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не стосуватимуться НАТО.

Як пише Politico, відкритість Трампа щодо таких гарантій – ключової вимоги України і Європи – допомагає пояснити обережний оптимізм, який європейські чиновники висловили після розмови та напередодні зустрічі Трампа з Путіним на військовій базі на Алясці.

Трамп не уточнив, що він мав на увазі під гарантіями безпеки, і обговорив лише ширше поняття, повідомила людина, обізнана з розмовою.

Президент США визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною остаточного врегулювання, і бачить у цьому певну роль Америки, сказав британський чиновник.