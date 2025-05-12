Дипломат США Карпентер: Все, що менше за п'яту статтю НАТО – не надійна гарантія

Нещодавня двостороння угода між Україною та США не пропонує жодних гарантій безпеки, вважає американський дипломат

Майк Карпентер (Фото: LIGA.net)

Єдиним реальним захистом для України могла б бути лише п’ята стаття Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону членів НАТО. Про це LIGA.net у кулуарах Київського безпекового форуму розповів американський дипломат Майкл Карпентер, колишній постпред Штатів при ОБСЄ (2021-2024).

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Карпентер підкреслив, що до моменту можливого вступу до НАТО Україна повинна зосередитися на розвитку власного потенціалу стримування – від дальніх ракет до систем ППО й морської оборони.

Це, на його думку, дозволить ускладнити агресію з боку Росії навіть після ймовірного припинення вогню.

Водночас американський дипломат визнав, що наразі серед країн НАТО немає консенсусу щодо приєднання України, попри декларативну підтримку з боку європейських лідерів і Вашингтона.

"Вони завжди кажуть, що підтримують [членство України в НАТО], але підтримують у майбутньому – не зараз", – додав Карпентер.

На його переконання, остаточне включення України до системи колективної безпеки НАТО сприятиме стабілізації ситуації в Європі та довгостроковому миру на континенті.