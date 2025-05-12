Дипломат США Карпентер: Все, що менше за п'яту статтю НАТО – не надійна гарантія
Єдиним реальним захистом для України могла б бути лише п’ята стаття Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону членів НАТО. Про це LIGA.net у кулуарах Київського безпекового форуму розповів американський дипломат Майкл Карпентер, колишній постпред Штатів при ОБСЄ (2021-2024).
Карпентер підкреслив, що до моменту можливого вступу до НАТО Україна повинна зосередитися на розвитку власного потенціалу стримування – від дальніх ракет до систем ППО й морської оборони.
Це, на його думку, дозволить ускладнити агресію з боку Росії навіть після ймовірного припинення вогню.
Водночас американський дипломат визнав, що наразі серед країн НАТО немає консенсусу щодо приєднання України, попри декларативну підтримку з боку європейських лідерів і Вашингтона.
"Вони завжди кажуть, що підтримують [членство України в НАТО], але підтримують у майбутньому – не зараз", – додав Карпентер.
На його переконання, остаточне включення України до системи колективної безпеки НАТО сприятиме стабілізації ситуації в Європі та довгостроковому миру на континенті.
У березні, до підписання угоди, президент США Трамп поширював думку, що наявність американських фахівців в Україні нібито не дозволить диктатору Путіну здійснити новий напад.
- У травні, після підписання документа, держсекретар Рубіо заявляв, що угода про ресурси є кроком у закінченні російсько-української війни. Водночас голова Мінфіну США Бессент стверджував, що цим документом Трамп "роздав" своєму українському колезі Зеленському роял-флеш, який можна показати російському керівництву.