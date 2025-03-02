"Зеленському доведеться піти на умови Трампа". Лідер США поширив допис про сварку у Білому домі
Президент США Дональд Трамп поширив компліментарний допис, у якому стверджується, що після суперечки у Білому домі Володимир Зеленський не має іншого вибору, окрім як відступити та прийняти умови лідера Штатів щодо закінчення російсько-української війни.
Оригінальний допис 1 березня опублікував американський блогер Майкл Макк’юн у Facebook, наступного дня Трамп поширив уривок із тексту у своїй соцмережі Truth Social.
Макк'юн стверджує, що Зеленський нібито хотів просувати вступ України до НАТО під час зустрічі в Овальному кабінеті, а натомість Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс "переграли його".
"Тепер у Зеленського не буде вибору, окрім як відступити та прийняти умови Трампа. Ось у чому геніальність – Трамп фактично захищає Україну, не втягуючи США у війну", – пише Макк’юн.
Він вважає, що завдяки угоді про корисні копалини Трамп гарантує, що американці будуть залучені до української видобувної галузі – і це не дозволить Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну означав би загрозу життю американців, що змусило б Штати відповісти.
Блогер зазначає, що врешті-решт у Зеленського "не буде вибору, окрім як поступитися, тому що без підтримки США Україна не зможе перемогти у тривалій війні проти Росії".
Автор заявляє, що як тільки американські компанії почнуть видобувати корисні копалини в Україні, диктатор Володимир Путін "не зможе атакувати, не спричинивши масштабних міжнародних наслідків".
"Не недооцінюйте Дональда Трампа. У цій шаховій партії він на 10 ходів попереду всіх", – стверджує Макк’юн.
Трамп опублікував цей фрагмент, не надавши додаткових коментарів.
Американський лідер не вперше поширює компліментарні заяви щодо себе – раніше він публікував у Truth Social уривок, в якому Путін вихваляє його за тиск на Європу.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом та Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім без підписання угоди про корисні копалини. Трамп заявив, що Зеленський хоче воювати й не хоче укладати мирну угоду.
- Держсекретар Рубіо заявляв, що Зеленський має попросити вибачення у лідера США Трампа. Зеленський повідомляв, що не проситиме вибачення у Трампа.
- Згодом глава американської дипломатії повідомив, що Штати будуть готові відновити взаємодію з українською владою, коли та "буде готова укласти мир".