"Зеленському доведеться піти на умови Трампа". Лідер США поширив допис про сварку у Білому домі

Блогер зі Штатів вважає, що Путін не нападе знову, оскільки після укладання договору про ресурси в Україні працюватимуть американці

Суперечка Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп поширив компліментарний допис, у якому стверджується, що після суперечки у Білому домі Володимир Зеленський не має іншого вибору, окрім як відступити та прийняти умови лідера Штатів щодо закінчення російсько-української війни.

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Оригінальний допис 1 березня опублікував американський блогер Майкл Макк’юн у Facebook, наступного дня Трамп поширив уривок із тексту у своїй соцмережі Truth Social.

Макк'юн стверджує, що Зеленський нібито хотів просувати вступ України до НАТО під час зустрічі в Овальному кабінеті, а натомість Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс "переграли його".

"Тепер у Зеленського не буде вибору, окрім як відступити та прийняти умови Трампа. Ось у чому геніальність – Трамп фактично захищає Україну, не втягуючи США у війну", – пише Макк’юн.

Він вважає, що завдяки угоді про корисні копалини Трамп гарантує, що американці будуть залучені до української видобувної галузі – і це не дозволить Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну означав би загрозу життю американців, що змусило б Штати відповісти.

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Блогер зазначає, що врешті-решт у Зеленського "не буде вибору, окрім як поступитися, тому що без підтримки США Україна не зможе перемогти у тривалій війні проти Росії".

Автор заявляє, що як тільки американські компанії почнуть видобувати корисні копалини в Україні, диктатор Володимир Путін "не зможе атакувати, не спричинивши масштабних міжнародних наслідків".

"Не недооцінюйте Дональда Трампа. У цій шаховій партії він на 10 ходів попереду всіх", – стверджує Макк’юн.

Трамп опублікував цей фрагмент, не надавши додаткових коментарів.

Американський лідер не вперше поширює компліментарні заяви щодо себе – раніше він публікував у Truth Social уривок, в якому Путін вихваляє його за тиск на Європу.