США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з Європою – Науседа поговорив зі Стармером

Гітанас Науседа (Фото: LIGA.net)

Сполученим Штатам та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, заявив президент Литви Ґітанас Науседа. Такий висновок він зробив після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також він вважає, що партнери "не повинні шкодувати своїх зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку".

Науседа зазначив, що безпека східного флангу НАТО є пріоритетом.

"Європейський примус [Росії] до миру – можливий елемент гарантій безпеки для України", – додав політик.

У неділю, 2 березня, Стармер проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Видання Financial Times з посиланням на джерела заявило, що Стармер порадив президенту Зеленському налагодити діалог з американським лідером Трампом після суперечки у Білому домі, а також укласти угоду про рідкісноземельні метали.

Телеканал NBC News із посиланням на неназваних американських посадовців повідомляє, що в адміністрації Трампа вважають невизначеною ситуацію, що склалася після публічної сварки, та очікують наступного кроку від українського лідера.