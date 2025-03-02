США та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з Європою – Науседа поговорив зі Стармером
Гітанас Науседа (Фото: LIGA.net)

Сполученим Штатам та Україні слід повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, заявив президент Литви Ґітанас Науседа. Такий висновок він зробив після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також він вважає, що партнери "не повинні шкодувати своїх зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку".

Науседа зазначив, що безпека східного флангу НАТО є пріоритетом.

"Європейський примус [Росії] до миру – можливий елемент гарантій безпеки для України", – додав політик.

У неділю, 2 березня, Стармер проводить саміт щодо оборони та безпеки, у якому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

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