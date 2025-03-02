NBC News: У Трампа чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після суперечки в Білому домі
В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають невизначеною ситуацію, що склалася після публічної сварки в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку від українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних з цим питанням.
Офіційні особи США заявили, що шлях до мирної угоди, яка покладе край війні в Україні, глибоко невизначений і повністю залежить від наступних кроків Зеленського.
За словами двох посадовців, після сварки представники адміністрації Трампа також обговорювали, чи призупинити військову допомогу Україні, хоча незрозуміло, чи зробить Трамп такий крок і коли він зробить це. Представник Білого дому відмовився від коментарів.
Зеленський був у Білому домі в п’ятницю, аби підписати угоду про рідкісноземельні метали. Трамп заявив, що економічна угода зі США слугуватиме гарантією безпеки для України проти майбутнього російського вторгнення. Але угоду так і не було підписано, і вона залишається в підвішеному стані.
У Білому домі стверджують, що наразі перемовини з Україною призупинені. Один із посадовців Білого дому сказав: "М’яч на боці президента Зеленського".
"Президент [Трамп] вважає, що Зеленський має повернутися до столу переговорів, і він має прийти та виправити ситуацію", – додав він.
Інший представник адміністрації сказав, що Зеленський наразі публічно не висловив жодного жалю з приводу того, що Білий дім вважає неповажним підходом до зустрічі в Овальному кабінеті.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом і Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.
- CNN писав, що угоду між США та Україною про рідкісноземельні метали не було підписано.
- Дуда назвав "глухим кутом" суперечку між Трампом та Зеленським і вважає, що Україна повинна ще раз сісти за стіл перемовин з президентом США.