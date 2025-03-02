FT: Стармер порадив Зеленському повернутися до діалогу з Трампом і угоди про надра
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту Володимиру Зеленському налагодити діалог з американським лідером Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі, а також укласти угоду про рідкісноземельні метали. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з розмовами.
Вони заявили, що Стармер розмовляв із Трампом і Зеленським телефоном після конфлікту в п’ятницю в Овальному кабінеті та закликав їх відновити переговори, зокрема завершити угоду про рідкісноземельні метали.
1 березня британський прем’єр публічно продемонстрував підтримку Зеленському, коли той прибув на Даунінг-стріт.
Приймання Зеленського у Лондоні різко контрастувало з його зустріччю з Трампом 28 лютого в Білому домі, зазначили журналісти.
Під час суботньої зустрічі Стармер переконував Зеленського, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантують США, заявили британські посадовці, які говорили на умовах анонімності.
"Пріоритет прем’єр-міністра – зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США повинні бути залучені. Ви повинні виправити ці стосунки та повернутися до угоди про корисні копалини", – сказав один із соратників Стармера.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ним, Трампом і Венсом відбулася суперечка, це транслювалося у прямому ефірі. Після цього Зеленський достроково залишив Білий дім.
- CNN писав, що угоду між США та Україною про рідкісноземельні метали не було підписано.
- Дуда назвав "глухим кутом" суперечку між Трампом та Зеленським і вважає, що Україна повинна ще раз сісти за стіл перемовин з президентом США.
- 1 березня Зеленський зустрівся зі Стармером в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Британія буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".