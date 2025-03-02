FT: Стармер порадив Зеленському повернутися до діалогу з Трампом і угоди про надра

Стармер розмовляв із Трампом і Зеленським телефоном після конфлікту в п’ятницю в Овальному кабінеті

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: Neil Hall/EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив президенту Володимиру Зеленському налагодити діалог з американським лідером Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі, а також укласти угоду про рідкісноземельні метали. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з розмовами.

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Вони заявили, що Стармер розмовляв із Трампом і Зеленським телефоном після конфлікту в п’ятницю в Овальному кабінеті та закликав їх відновити переговори, зокрема завершити угоду про рідкісноземельні метали.

1 березня британський прем’єр публічно продемонстрував підтримку Зеленському, коли той прибув на Даунінг-стріт.

Приймання Зеленського у Лондоні різко контрастувало з його зустріччю з Трампом 28 лютого в Білому домі, зазначили журналісти.

Під час суботньої зустрічі Стармер переконував Зеленського, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантують США, заявили британські посадовці, які говорили на умовах анонімності.

"Пріоритет прем’єр-міністра – зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США повинні бути залучені. Ви повинні виправити ці стосунки та повернутися до угоди про корисні копалини", – сказав один із соратників Стармера.