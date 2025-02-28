CNN: Угода про надра між Україною та США не була підписана
Угода про рідкісноземельні метали між Сполученими Штатами та Україною не була підписана. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.
Він заявив, що угода про рідкісноземельні метали між США та Україною не була підписана в п’ятницю, 28 лютого, після розпалу суперечки між американським президентом Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
Підписання угоди зірвалось після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім, а його спільна пресконференція з Трампом була скасована.
- 26 лютого 2025 року у медіа з’явився текст угоди про корисні копалини, яку мають підписати Україна та США. Документ складатиметься з 11 пунктів.
- Того самого дня Зеленський повідомив, що Україна не є боржником США за попередню допомогу, згідно з новим варіантом угоди про корисні копалини.
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