CNN: Угода про надра між Україною та США не була підписана

Українська делегація достроково покинула Білий дім після суперечки між Трампом і Зеленським

Володимир Зеленський покидає Білий дім (Фото: EPA)

Угода про рідкісноземельні метали між Сполученими Штатами та Україною не була підписана. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

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Він заявив, що угода про рідкісноземельні метали між США та Україною не була підписана в п’ятницю, 28 лютого, після розпалу суперечки між американським президентом Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Підписання угоди зірвалось після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім, а його спільна пресконференція з Трампом була скасована.

26 лютого 2025 року у медіа з’явився текст угоди про корисні копалини, яку мають підписати Україна та США. Документ складатиметься з 11 пунктів.

Того самого дня Зеленський повідомив, що Україна не є боржником США за попередню допомогу, згідно з новим варіантом угоди про корисні копалини.