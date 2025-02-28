CNN: Соглашение о недрах между Украиной и США не было подписано
Соглашение о редкоземельных металлах между Соединенными Штатами и Украиной не было подписано. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, осведомленного в этом вопросе.
Он заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной не было подписано в пятницу, 28 февраля, после разгара спора между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
Подписание соглашения сорвалось после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.
- 26 февраля 2025 года в медиа появился текст соглашения о полезных ископаемых, которое должны подписать Украина и США. Документ состоит из 11 пунктов.
- В тот же день Зеленский сообщил, что Украина не является должником США за ранее предоставленную помощь, согласно новому варианту соглашения о полезных ископаемых.
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