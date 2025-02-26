Зеленский: Украина не является должником США в новом соглашении об ископаемых
Владимир Зеленский (Фото: Julien De Rosa / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не является должником США, согласно новому варианту соглашения о полезных ископаемых.

"Главное для меня было, что мы [в договоре] не являемся должниками. И несмотря на то, что, где звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $100 млрд. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам", – заявил украинский лидер во время пресс-конференции.

Он акцентировал внимание на том, что договоренностей между Украиной и США о предоставлении помощи в долг не было, а потому и "не о чем говорить" на эту тему. Такую позицию глава государства озвучивал и раньше.

По словам президента, конечный вариант соглашения "очень неплохо" оценивают украинские члены правительства и рекомендуют, что он "может работать".

Зеленский отметил, что пока не видел финальный вариант полностью из-за заседания Ставки верховного главнокомандующего, но добавил, что поработает с текстом.

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