Зеленский не собирается признавать ни $500 млрд "долга" Штатам, ни даже $100 млрд

Президент подчеркнул, что эту помощь Украина получала по договоренности с Байденом и Конгрессом, и он не собирается признавать гранты "долгами"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский опроверг озвученные американским лидером Дональдом Трампом цифры якобы оказанной Штатами военной помощи. На пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025" он озвучил реальную сумму и подчеркнул, что это были гранты.

"$100 млрд помощи от Соединенных Штатов – не 500, не 350, не 250, не 800. $100 млрд Украина получила, и мы за это очень благодарны", – сказал он.

Он напомнил, что сейчас "счет этой войны" для Украины – $320 млрд. $120 млрд потратила Украина, $100 млрд – Европа и партнеры. И $100 млрд – США.

Говоря об условиях США по соглашению о полезных ископаемых в качестве компенсации "долга" на $500 млрд, Зеленский сказал: "Давайте сначала разберемся с цифрой. Я знаю, что было $100 млрд. И это факт. Я не собираюсь признавать 500. Кто бы что ни говорил, при всем уважении к партнерам".

Он добавил, что на самом деле не готов фиксировать даже $100 млрд "долга".

"Потому что не должны признавать гранты как долги. Нравится это или не нравится. Я договаривался с Байденом и договаривался с Конгрессом Соединенных Штатов", – сказал он.