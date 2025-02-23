Пентагон опроверг заявление Трампа о трате $350 млрд на помощь Украине – Голос Америки

Отмечается, что часть выделенных Конгрессом средств была израсходована в США

Военная помощь Украине (Фото: сайт Пентагона)

В Пентагоне опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что на помощь Украине потрачено $350 млрд. помощи. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на подтвержденные данные Пентагона.

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Отмечается, что эта сумма значительно превышает сумму, зафиксированную Минобороны и межведомственной наблюдательной группой, которая отслеживает ассигнования США Украине.

"Эта цифра не соответствует действительности. Можно отследить, сколько Соединенные Штаты потратили на Украину", – сказала сотрудница Совета по международным отношениям по делам Европы Лиана Фикс.

По данным межведомственной наблюдательной группы, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Конгресс США выделил $183 млрд в помощь. Из них Пентагон подтвердил Голосу Америки отправку военной помощи на $69,5 млрд, а еще $3,9 млрд санкционированные Конгрессом остаются неизрасходованными.

Кроме этого отмечается, что $58 млрд из $183 млрд были израсходованы в США. Средства были направлены на развитие американской оборонной промышленности либо путем прямых инвестиций в промышленность, либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новую.

13 сентября 2024 сообщалось, что Россия тратит на войну с Украиной $320 млн в день.

11 декабря министр финансов заявил, что без помощи США Украине хватит ресурсов, по меньшей мере, до середины 2025 года.

19 февраля 2025 года Зеленский заявил, что война стоила Украине $320 млрд, из которых $120 млрд – от украинских налогоплательщиков, а $200 млрд – от США и Европы.