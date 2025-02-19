Трамп: Зеленский убедил США выделить $350 млрд на войну, которую не закончит без меня

Он подчеркнул, что США потратили на $200 млрд больше, чем ЕС, и деньги Европы гарантированы, "в то время как США ничего не получат обратно"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский якобы убедил Вашингтон выделить $350 млрд на войну "которая не должна была начаться", в которой Украина не выиграет без США. Об этом он написал в X.

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"Представьте себе, умеренно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить $350 млрд на войну, которую нельзя было выиграть, войну, которая не должна была начинаться, но это война, которую он, без США и без Трампа, никогда не сможет урегулировать", – говорится в сообщении.

Он отметил, что Соединенные Штаты потратили на $200 млрд больше, чем ЕС, и деньги Европы гарантированы, "в то время как США ничего не получат обратно".

"Почему "сонный" Джо Байден не требовал компенсации, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас большое, прекрасное океанское расстояние как разделение. К тому же Зеленский признается, что половина присланных денег исчезла", – подытожил Трамп.