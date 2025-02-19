Трамп: Зеленський переконав США виділити $350 млрд на війну, яку не закінчить без мене
Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський нібито переконав Вашингтон виділити $350 млрд на війну, яка "не мала розпочатися" та у якій Україна не виграє без США. Про це він написав у X.
"Уявіть собі, помірковано успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити $350 млрд на війну, яку не можна було виграти, війну, яка не мала б розпочинатися, але це війна, яку він, без США і без Трампа, ніколи не зможе врегулювати", – йдеться у повідомленні.
Він наголосив, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, "тоді як США нічого не отримають назад".
"Чому "сонний" Джо Байден не вимагав компенсації, адже ця війна значно важливіша для Європи, ніж для нас — у нас є велика, прекрасна океанська відстань як розділення. До того ж Зеленський зізнається, що половина надісланих грошей зникла", – підсумував Трамп.
- 19 лютого 2025 року Зеленський заявив, що війна коштувала Україні $320 млрд, з яких $120 млрд – від українських платників податків, а $200 млрд – від США та Європи.
- Напередодні Трамп стверджував, що Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США". Крім того, він заявив, що хоче від України "еквівалент корисних копалин на суму $500 млрд".