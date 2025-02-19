Трамп: Зеленський переконав США виділити $350 млрд на війну, яку не закінчить без мене

Він наголосив, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд більше, ніж ЄС, і гроші Європи гарантовані, "тоді як США нічого не отримають назад"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський нібито переконав Вашингтон виділити $350 млрд на війну, яка "не мала розпочатися" та у якій Україна не виграє без США. Про це він написав у X.

"Уявіть собі, помірковано успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити $350 млрд на війну, яку не можна було виграти, війну, яка не мала б розпочинатися, але це війна, яку він, без США і без Трампа, ніколи не зможе врегулювати", – йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, "тоді як США нічого не отримають назад".

"Чому "сонний" Джо Байден не вимагав компенсації, адже ця війна значно важливіша для Європи, ніж для нас — у нас є велика, прекрасна океанська відстань як розділення. До того ж Зеленський зізнається, що половина надісланих грошей зникла", – підсумував Трамп.