Україна своїми силами покриває 30% витрат на озброєння армії – Зеленський

Напередодні президент США Трамп заявив, що Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна своїми силами покриває 30% витрат на озброєння армії. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає кореспондент LIGA.net.

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Напередодні президент США Дональд Трамп стверджував, що Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США". Крім того, він заявив, що хоче від України "еквівалент корисних копалин на суму $500 млрд".

"Треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло", – сказав він.

За словами Зеленського, війна коштувала Україні $320 млрд, з яких $120 млрд – від українських платників податків, а 200 млрд – від США та Європи.

"Ми говоримо про зброю. Це вартість пакета зброї – $320 млрд. Всього Сполучені Штати на сьогодні дали нам $67 млрд, це зброя. Ще $31 млрд – це фінансова допомога у бюджет, ще були гуманітарні програми <...> Ми безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але не можна нараховувати $500 млрд і поверніть нам $500 млрд мінералами чи ще чимось. Це не серйозна розмова", – наголосив він.