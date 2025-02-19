Зеленський: Команда Трампа виводить з ізоляції Путіна, чому русскіє дуже радіють
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати допомогли Росії та диктатору країни Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції. Про це глава держави сказав на пресконференції 19 лютого, передає кореспондент LIGA.net.

"Безумовно, ми вдячні за допомогу. Але я б хотів, щоби було більше правди у команди Трампа. Бо все це позитивно на Україну не впливає. Вони виводять з ізоляції Путіна, чому Путін і русскіє дуже радіють. З ними поводяться уже як з жертвами. Це щось нове", – сказав він.

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