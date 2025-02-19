Зеленський: Команда Трампа виводить з ізоляції Путіна, чому русскіє дуже радіють

Президент стверджує, що з росіянами вже поводяться як з "жертвами"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати допомогли Росії та диктатору країни Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції. Про це глава держави сказав на пресконференції 19 лютого, передає кореспондент LIGA.net.

"Безумовно, ми вдячні за допомогу. Але я б хотів, щоби було більше правди у команди Трампа. Бо все це позитивно на Україну не впливає. Вони виводять з ізоляції Путіна, чому Путін і русскіє дуже радіють. З ними поводяться уже як з жертвами. Це щось нове", – сказав він.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.