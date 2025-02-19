Зеленський: Команда Трампа виводить з ізоляції Путіна, чому русскіє дуже радіють
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати допомогли Росії та диктатору країни Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції. Про це глава держави сказав на пресконференції 19 лютого, передає кореспондент LIGA.net.
"Безумовно, ми вдячні за допомогу. Але я б хотів, щоби було більше правди у команди Трампа. Бо все це позитивно на Україну не впливає. Вони виводять з ізоляції Путіна, чому Путін і русскіє дуже радіють. З ними поводяться уже як з жертвами. Це щось нове", – сказав він.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.
- 14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.