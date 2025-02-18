Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на березень. Чекає США у Києві
Президент Володимир Зеленський вирішив перенести візит до Саудівської Аравії на тлі зустрічі делегацій США та Росії. Про своє рішення він повідомив під час спільного брифінгу з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.
У глави держави запитали, чи планує він зустріч з американською делегацією, яка залишилася в Саудівській Аравії після перемовин з росіянами.
Зеленський відповів, що Україна не хоче, аби за її спиною щось вирішували, що стосується врегулювання війни.
"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Я думаю, так, як і для багатьох. Ми з медіа побачили всю цю інформацію", – сказав президент.
Він додав, що йому не все одно, щоб "партнери про нас щось зайве подумали".
"А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу збігів. І тому я не поїду в Саудівську Аравію", – заявив президент.
Київ уже поінформував Ер-Ріяд. Сторони домовилися, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію з офіційним візитом 10 березня.
"А Сполучені Штати, ми їх очікуємо в Києві", – резюмував Зеленський.
- 18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч з представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.
- Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.