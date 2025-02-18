Представники США та Росії завершили зустріч. Домовились про переговорні групи щодо України

Також США і Росія планують обговорити майбутню співпрацю у сферах спільного геополітичного інтересу

Російська та американська делегації в Ер-Ріяді (Фото: ЕРА)

У Саудівській Аравії завершилися переговори між представниками Росії та США. Сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні, повідомила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс, яку цитує Reuters.

За її словами, делегації двох країн домовилися створити "групи високого рівня" для переговорів щодо України, аби якнайшвидше завершити війну "у спосіб, який буде стійким і прийнятним для всіх", зазначила вона.

Також США і Росія планують обговорити майбутню співпрацю у сферах спільного геополітичного інтересу та можливості для економічного та інвестиційного партнерства, які можуть з'явитися після завершення конфлікту в Україні, додала речниця Держдепу.

"Президент Трамп хоче зупинити вбивства; Сполучені Штати хочуть миру і використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни. Президент Трамп є єдиним лідером у світі, який може переконати Україну та Росію погодитися на це", – додала Брюс.

Радник з питань зовнішньої політики російського диктатора Юрій Ушаков, який брав участь у переговорах, заявив, що зустріч пройшла "непогано" і що Росія та США домовилися враховувати інтереси одне одного.

Водночас Ушаков зауважив, що поки рано говорити про зближення позицій Москви та Вашингтона, хоча це питання обговорювали під час зустрічі. За його словами, делегації мали "дуже серйозну розмову" з усіх актуальних питань.