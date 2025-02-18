В Ер-Ріяді почалися переговори представників Росії та США: на що розраховує Вашингтон

Речниця Держдепу заявила, що зустріч між США та Росією не слід розглядати як переговори щодо України

Російська делегація у Саудівській Аравії (Фото: ЕРА)

У Саудівській Аравії розпочалися переговори між США та Росією. Американська делегація розглядає зустріч з представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, передає Reuters.

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"Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом щодо того, чи можливо зробити перший крок, які є інтереси та чи можна це контролювати", – сказала вона.

На переговорах США представляють державний секретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волтц та спеціальний посланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Росію на зустрічі представляють помічник президента Юрій Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, а також глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі у переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії та не буде визнавати будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі.

Водночас речниця Держдепу наголошувала, що зустріч між США та Росією не слід розглядати як переговори щодо України.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії запланований на 18 лютого – того самого дня у цій країні має відбутися зустріч представників Росії та Штатів. Раніше український лідер повідомляв, що Україну не запрошували на цю зустріч.