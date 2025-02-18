В Эр-Рияде начались переговоры представителей России и США: на что рассчитывает Вашингтон

Представитель Госдепа заявила, что встречу между США и Россией не следует рассматривать как переговоры по Украине

Российская делегация в Саудовской Аравии (Фото: ЭРА)

В Саудовской Аравии начались переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривает встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс, передает Reuters.

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"Это продолжение того первоначального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможно ли сделать первый шаг, какие есть интересы и можно ли это контролировать", – сказала она.

На переговорах США представляют государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Россию на встрече представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.

В то же время пресс-секретарь Госдепа отмечала, что встречу между США и Россией не следует рассматривать как переговоры по Украине.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию запланирован на 18 февраля – в тот же день в этой стране состоится встреча представителей России и Штатов. Ранее украинский лидер сообщал, что Украину не приглашали на эту встречу.