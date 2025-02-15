Зеленский: Украину не приглашали на встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии

Президент мог намекнуть на то, что Штаты не обсуждали с Украиной это мероприятие

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашали на возможную встречу представителей США и России в Саудовской Аравии, которая должна пройти на следующей неделе. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

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Глава государства отметил, что Украина не получала никаких подобных приглашений.

"И для меня как-то странно говорить в этом случае и в таком формате, если до этого у нас не было никаких переговоров между нами и нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является нашим стратегическим партнером", – заявил Зеленский.

Возможно, он намекнул, что США не обсуждали с Украиной их предстоящую встречу с россиянами.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники заявляет, что на следующей неделе в Саудовской Аравии планируют встретиться советники по национальной безопасности США и России.

Собеседники медиа утверждают, что эта встреча должна подготовить почву для предстоящего саммита диктатора Владимира Путина и президента Дональда Трампа, на котором будет обсуждаться прекращение войны против Украины. При этом такое мероприятие якобы должно состояться уже в конце февраля.