Зеленский: Украину не приглашали на встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашали на возможную встречу представителей США и России в Саудовской Аравии, которая должна пройти на следующей неделе. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.
Глава государства отметил, что Украина не получала никаких подобных приглашений.
"И для меня как-то странно говорить в этом случае и в таком формате, если до этого у нас не было никаких переговоров между нами и нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является нашим стратегическим партнером", – заявил Зеленский.
Возможно, он намекнул, что США не обсуждали с Украиной их предстоящую встречу с россиянами.
Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники заявляет, что на следующей неделе в Саудовской Аравии планируют встретиться советники по национальной безопасности США и России.
Собеседники медиа утверждают, что эта встреча должна подготовить почву для предстоящего саммита диктатора Владимира Путина и президента Дональда Трампа, на котором будет обсуждаться прекращение войны против Украины. При этом такое мероприятие якобы должно состояться уже в конце февраля.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посетив страны друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля Саудовская Аравия подтвердила готовность провести на своей территории встречу Трампа и Путина.