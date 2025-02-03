Для возможной встречи Трампа и Путина РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ – Reuters

В этих странах не комментируют такую информацию

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки (Иллюстративное фото 2018 года: EPA)

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявляет британское агентство Reuters со ссылкой на два анонимных российских источника, ознакомленных с этими обсуждениями.

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По их данным, в последние недели высокопоставленные российские чиновники посещали и Саудовскую Аравию, и ОАЭ.

Один источник заявил, что у РФ все еще есть определенное противодействие этой идее, поскольку некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывали на тесные военные связи и связи в области безопасности, которые имеют обе эти страны со Штатами.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кремль не ответили на запрос Reuters на этот счет. В то же время и Трамп, и Путин имеют дружеские отношения с правителями этих двух стран.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был первым иностранным главой государства, которому Трамп позвонил после вступления в должность. Американский лидер назвал принца "фантастическим парнем" во время своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Российский диктатор, посетивший Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, заявил в сентябре 2024-го, что он благодарен бин Салману за помощь в организации крупнейшего со времен холодной войны обмена заключенными между США и Россией.

С 2015 года Путин поддерживает тесные личные связи с принцем, когда тот впервые посетил Россию, отмечает Reuters.

Бин Салман и президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян соблюдают нейтралитет с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, воздерживаясь от присоединения к Западу в санкциях и критике России.

Также оба лидера имеют контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент ОАЭ несколько раз посещал Россию после полномасштабного вторжения, а во время своего последнего визита в октябре 2024 заявил, что он готов поддержать усилия по восстановлению мира в Украине. Его страна также успешно выступила посредником в обмене пленными между Украиной и РФ.

Саудовская Аравия и ОАЭ не являются членами Международного уголовного суда, поэтому не обязаны арестовывать Путина согласно ордеру института.

Российские источники Reuters на этом этапе исключают Турцию, члена НАТО, как возможное место проведения встречи Трампа и Путина.

Официально о подготовке какой-либо встречи между президентом США и российским диктатором не сообщалось.

Накануне Трамп заявил, что у его администрации "запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию". Комментируя эти слова, спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты "очевидно планируются".