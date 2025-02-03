Для можливої зустрічі Трампа і Путіна росіяни розглядають Саудівську Аравію та ОАЕ – Reuters

У цих країнах не коментують таку інформацію

Дональд Трамп та Володимир Путін у Гельсінкі (Ілюстративне фото 2018 року: EPA)

Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним. Про це заявляє британська агенція Reuters з посиланням на два анонімні російські джерела, ознайомлені з цими обговореннями.

За їхніми даними, в останні тижні високопоставлені російські посадовці відвідували й Саудівську Аравію, й ОАЕ.

Одне джерело заявило, що у РФ все ще є певна протидія цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказували на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають обидві ці країни зі Штатами.

Саудівська Аравія, ОАЕ та Кремль не відповіли на запит Reuters з цього приводу. Водночас і Трамп, і Путін мають дружні відносини з правителями цих двох країн.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим іноземним очільником держави, котрому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Американський лідер назвав принца "фантастичним хлопцем" під час свого виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Російський диктатор, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні 2024-го, що він вдячний бін Салману за допомогу в організації найбільшого з часів холодної війни обміну в'язнями між США та Росією.

З 2015 року Путін підтримує тісні особисті зв'язки з принцом, коли той уперше відвідав Росію, зазначає Reuters.

Бін Салман та президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян дотримуються нейтралітету з початку повномасштабного вторгнення РФ до України, утримуючись від приєднання до Заходу у санкціях та критиці Росії.

Також обидва лідери мають контакти з українським лідером Володимиром Зеленським.

Президент ОАЕ декілька разів відвідував Росію після повномасштабного вторгнення, а під час свого останнього візиту у жовтні 2024-го заявив, що він готовий підтримати зусилля з відновлення миру в Україні. Його країна також успішно виступила посередником в обміні полоненими між Україною та РФ.

Саудівська Аравія та ОАЕ не є членами Міжнародного кримінального суду, тому не зобов'язані арештовувати Путіна згідно з ордером інституції.

Російські джерела Reuters на цьому етапі виключають Туреччину, члена НАТО, як можливе місце проведення зустрічі Трампа та Путіна.

Офіційно про підготовку будь-якої зустрічі між президентом США та російським диктатором не повідомлялося.

Напередодні Трамп заявив, що у його адміністрації "заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією". Коментуючи ці слова, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що контакти "очевидно плануються".