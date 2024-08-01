Офіційно. Байден заявив про вдалий обмін увʼязненими: з РФ звільнено 16 осіб

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден заявив про вдалий обмін увʼязненими з Росією, в межах якого РФ передала Штатам американців Евана Гершковича, Пола Вілана та інших. Заяву опубліковано на сайті Білого дому.

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Байден заявив, що 1 серпня троє американських громадян і один власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені в Росії, повертаються додому. Це колишній морпіх США Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева і російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який має російське і британське громадянство.

"Угода, яка забезпечила їм свободу, була подвигом дипломатії. Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, включно з п'ятьма німцями та сімома громадянами Росії, які були політичними в’язнями у своїй країні. Деякі з цих жінок і чоловіків роками несправедливо утримуються. Усі вони пережили неймовірні страждання та невизначеність. Сьогодні їх агонія закінчилась", – йдеться у заяві Байдена.

Він подякував союзникам, які підтримували Штати у переговорах, – це Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія та Туреччина.

Байден додав, що загалом його адміністрація повернула додому понад 70 американців, багато з яких були ув'язнені ще до того, як він прийшов на посаду.

За даними CBS, великий обмін ув'язненими між США, Росією, Німеччиною та трьома іншими західними країнами загалом складається з 24 осіб.

Серед російських громадян, які, як очікується, будуть залучені до обміну, – Вадим Красіков, який відбуває довічне ув’язнення за вбивство в Німеччині у 2019 році, яке, за словами суддів, було здійснене на замовлення російської влади.

Обмін відбувся в аеропорту Анкари.

15 червня 2020 року суд у Москві засудив американського ексморпіха Пола Вілана до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

30 березня 2023-го ФСБ РФ затримала в Єкатеринбурзі американського громадянина, журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за даними The Insider, готував матеріал про ставлення росіян до терористичної організації "Група Вагнера". WSJ розцінювала затримання свого журналіста в Росії як захоплення заручника державою-терористом.

У квітні 2023-го Московський суд засудив російського журналіста та громадського діяча Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії за критику війни РФ проти України.

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