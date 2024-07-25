Спецслужби запустили проєкт, який допоможе обміняти колаборантів на полонених українців

Дані про зрадників будуть за їхньою добровільною письмовою згодою публікуватися на спеціальному сайті

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні презентовано державний проєкт "Хочу к своим" – він покликаний активізувати обмін українських громадян з російської неволі на засуджених в Україні колаборантів. Про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає Укрінформ.

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Проєкт запустив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до складу якого входять ГУР, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"З назви ми розуміємо, що мова йде про людей, які вважають своїми не Україну, не європейські демократичні цінності, нашу державу і Конституцію, а вважають своєю державу-агресора – РФ, і хочуть туди потрапити", – поінформував Юсов.

Відповідно, пояснив він, дані про таких людей будуть за їхньою добровільною письмовою згодою публікуватися на спеціальному сайті.

Йдеться про оприлюднення персональних даних людей, засуджених в Україні за державну зраду та співпрацю з Росією за різними статтями.

За його словами, багато таких людей мають родичів на території Росії – і коли ці люди вчиняли свої злочини, то вважали, що вони потрібні державі-агресору, та сподівалися на її захист.

"Більшість із них виявились не дуже комусь потрібними, і ось вони сподіваються, що на них звернуть увагу, їх почують, їх заберуть. Україна зі свого боку до таких дій готова", – зауважив представник ГУР.

Анонсується, що на сайті постійно публікуватиметься інформація про засуджених агентів РФ, зрадників та колаборантів, які погодилися на обмін до Росії.

Загалом зараз на сайті "Хочу к своим" розміщена інформація про 228 колаборантів: у кожного видно, з якого він регіону, скільки років тюрми отримав та скільки чекає на обмін до РФ.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Якщо розкрити профіль засудженого, то можна додатково побачити деталі справи та написану від руки згоду на обмін.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Також у шапці сайту є можливість:

→ залишити заявку тим, хто хоче припинити співпрацю з окупантами;

→ повідомити про тих, хто співпрацює з росіянами;

→ залишити заявку тим, хто хоче повернутися до РФ.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Паралельно із цим Координаційний штаб разом з ГУР, СБУ та секретаріатом уповноваженого планує вести постійну інформаційну роботу – аби показати суспільству, до чого призводить співпраця з окупантами.

Зокрема, громадяни зможуть дізнатися: як припинити співпрацю з загарбниками на визначених умовах, а також як повідомити правоохоронцям про російських агентів у власному оточенні, щоб запобігти майбутнім злочинам.

26 червня ГУР повідомило, що росіяни стали частіше звертатися до державного проєкту "Хочу жить" на тлі свого активного наступу на Харківщині, де командування відправляє їх на "м'ясні штурми".

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