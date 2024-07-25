Спецслужби запустили проєкт, який допоможе обміняти колаборантів на полонених українців
Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні презентовано державний проєкт "Хочу к своим" – він покликаний активізувати обмін українських громадян з російської неволі на засуджених в Україні колаборантів. Про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає Укрінформ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Проєкт запустив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до складу якого входять ГУР, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"З назви ми розуміємо, що мова йде про людей, які вважають своїми не Україну, не європейські демократичні цінності, нашу державу і Конституцію, а вважають своєю державу-агресора – РФ, і хочуть туди потрапити", – поінформував Юсов.

Відповідно, пояснив він, дані про таких людей будуть за їхньою добровільною письмовою згодою  публікуватися на спеціальному сайті.

Йдеться про оприлюднення персональних даних людей, засуджених в Україні за державну зраду та співпрацю з Росією за різними статтями.

За його словами, багато таких людей мають родичів на території Росії – і коли ці люди вчиняли свої злочини, то вважали, що вони потрібні державі-агресору, та сподівалися на її захист.

"Більшість із них виявились не дуже комусь потрібними, і ось вони сподіваються, що на них звернуть увагу, їх почують, їх заберуть. Україна зі свого боку до таких дій готова", – зауважив представник ГУР.

Анонсується, що на сайті постійно публікуватиметься інформація про засуджених агентів РФ, зрадників та колаборантів, які погодилися на обмін до Росії.

Загалом зараз на сайті "Хочу к своим" розміщена інформація про 228 колаборантів: у кожного видно, з якого він регіону, скільки років тюрми отримав та скільки чекає на обмін до РФ.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"
Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Якщо розкрити профіль засудженого, то можна додатково побачити деталі справи та написану від руки згоду на обмін.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"
Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Також у шапці сайту є можливість: 

→ залишити заявку тим, хто хоче припинити співпрацю з окупантами;

→ повідомити про тих, хто співпрацює з росіянами;

→ залишити заявку тим, хто хоче повернутися до РФ.

Скриншот з сайту "Хочу к своим"
Скриншот з сайту "Хочу к своим"

Паралельно із цим Координаційний штаб разом з ГУР, СБУ та секретаріатом уповноваженого планує вести постійну інформаційну роботу – аби показати суспільству, до чого призводить співпраця з окупантами.

Зокрема, громадяни зможуть дізнатися: як припинити співпрацю з загарбниками на визначених умовах, а також як повідомити правоохоронцям про російських агентів у власному оточенні, щоб запобігти майбутнім злочинам.

  • 26 червня ГУР повідомило, що росіяни стали частіше звертатися до державного проєкту "Хочу жить" на тлі свого активного наступу на Харківщині, де командування відправляє їх на "м'ясні штурми". 

Читайте також: Відкрився проєкт "Хочу найти" для родичів окупантів, щоб спонукати РФ до обмінів

гурсбувійнаобмінполоненізрадникиколаборанти