"Думали, відсидяться". Росіяни здаються в полон через "м'ясні штурми" на Харківщині – ГУР

За словами Юсова, окупанти частіше звертаються до проєкту "Хочу жити" – не хочуть вмирати, а деякі справді не бажають бути воєнними злочинцями

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росіяни стали частіше звертатися до державного проєкту "Хочу жити" на тлі свого активного наступу на Харківщині, де командування відправляє їх на "м'ясні штурми". Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Коментуючи нещодавню інформацію про збільшення кількості охочих здатися в полон, Юсов зазначив, що це пояснюється активізацією бойових дій на півночі України.

"Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як "гарматне м’ясо" на штурмові дії, вважали, що відсидяться… тепер не хочуть вмирати. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями й намагаються врятувати своє життя", – сказав він.

Представник ГУР наголосив, що Україна надає таку можливість і дотримується Женевських конвенцій.

Він підсумував, що кількість заявок зросла, особливо з початку червня, і пов’язано це із черговими "бездумними м’ясними штурмами" окупантів.

18 червня Зеленський повідомив, що Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини.

25 червня у ЗСУ заявили, що частину російських окупаційних військ заблоковано на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

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