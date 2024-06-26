"Думали, отсидятся". Россияне сдаются в плен из-за "мясных штурмов" на Харьковщине – ГУР

По словам Юсова, оккупанты чаще обращаются в проект "Хочу жить" – не хотят умирать, а некоторые действительно не желают быть военными преступниками

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россияне стали чаще обращаться в государственный проект "Хочу жить" на фоне своего активного наступления в Харьковской области, где командование отправляет их на "мясные штурмы". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Комментируя недавнюю информацию об увеличении количества желающих сдаться в плен, Юсов отметил, что это объясняется активизацией боевых действий на севере Украины.

"Люди, которые думали, что их не будут отправлять в качестве "пушечного мяса" на штурмовые действия, полагали, что отсидятся… теперь не хотят умирать. Некоторые из них действительно не желают быть военными преступниками и пытаются спасти свою жизнь", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина предоставляет такую возможность и соблюдает Женевские конвенции.

Он подытожил, что количество заявок выросло, особенно с начала июня, и связано это с очередными "бездумными мясными штурмами" оккупантов.

18 июня Зеленский сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.

25 июня в ВСУ заявили, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

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