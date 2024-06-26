"Думали, отсидятся". Россияне сдаются в плен из-за "мясных штурмов" на Харьковщине – ГУР
Россияне стали чаще обращаться в государственный проект "Хочу жить" на фоне своего активного наступления в Харьковской области, где командование отправляет их на "мясные штурмы". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментируя недавнюю информацию об увеличении количества желающих сдаться в плен, Юсов отметил, что это объясняется активизацией боевых действий на севере Украины.
"Люди, которые думали, что их не будут отправлять в качестве "пушечного мяса" на штурмовые действия, полагали, что отсидятся… теперь не хотят умирать. Некоторые из них действительно не желают быть военными преступниками и пытаются спасти свою жизнь", – сказал он.
Представитель ГУР подчеркнул, что Украина предоставляет такую возможность и соблюдает Женевские конвенции.
Он подытожил, что количество заявок выросло, особенно с начала июня, и связано это с очередными "бездумными мясными штурмами" оккупантов.
- 18 июня Зеленский сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
- 25 июня в ВСУ заявили, что часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.
Читайте также: На обмене пленными впервые были люди омбудсмена РФ. У Лубинца и Буданова объяснили зачем