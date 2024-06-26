Спикер ВСУ: Часть оккупантов заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске
Часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.
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"Этот анклав остается заблокирован силами обороны <...> Они [другие силы ВС РФ] пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске – это то, которое как раз в направлении завода. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают", – рассказал он.
Отвечая на вопрос, продолжает ли враг стягивать резервы в Волчанск, Повх подчеркнул, что "конкретные атаки и стягивание резервов – это разные действия". По его словам, россияне действительно продолжают атаковать по определенным направлениям в Волчанске.
Россия осуществляет ротацию своих подразделений на линии боевого столкновения из-за "ощутимых потерь", которые Силы обороны наносят российским захватчикам.
- 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
- 18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.
- 19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.
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