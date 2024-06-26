Спикер ВСУ: Часть оккупантов заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске

Россия осуществляет ротацию своих подразделений на линии боевого столкновения из-за ощутимых потерь, которые им наносят Силы обороны

Волчанск (Фото: ЕРА / GEORGE IVANCHENKO)

Часть российских оккупационных войск заблокирована на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

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"Этот анклав остается заблокирован силами обороны <...> Они [другие силы ВС РФ] пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске – это то, которое как раз в направлении завода. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, продолжает ли враг стягивать резервы в Волчанск, Повх подчеркнул, что "конкретные атаки и стягивание резервов – это разные действия". По его словам, россияне действительно продолжают атаковать по определенным направлениям в Волчанске.

Россия осуществляет ротацию своих подразделений на линии боевого столкновения из-за "ощутимых потерь", которые Силы обороны наносят российским захватчикам.

Волчанск (Карта: DeepState)

Волчанск относительно Харькова (Карта: DeepState)

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты погрязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

18 июня президент сообщил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области.

19 июня Повх заявил LIGA.net, что на одном из участков в Волчанске были заблокированы российские оккупанты.

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